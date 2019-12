Ragazze investite a Roma | alla guida il figlio di Paolo Genovese

Ragazze investite a Ponte Milvio - un amico : “Erano felici” : Grande dolore per la tragedia che ha colpito Gaia e Camilla, le due Ragazze investite in zona Ponte Milvio a Roma nella notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre 2019: ad esprimere la loro solidarietà sono intervenuti molti amici ma anche il personale del Liceo de Sanctis a cui erano iscritte. Ragazze investite a Ponte Milvio “Erano felici come si sta il primo giorno di vacanza“, così ha parlato un amico delle due, che aveva ...

Ragazze investite a Roma : le parole di Paolo Genovese. Il figlio positivo ai test : Il regista Paolo Genovese ha espresso il suo cordoglio per l’incidente d’auto avvenuto a Roma, che è costato la vita a due Ragazze di 16 anni, Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann. Alla guida dell’auto che ha colpito le due Ragazze mentre attraversavano Corso Francia c’era il figlio 20enne del regista, Pietro Genovese. Il giovane è stato portato all’Umberto I per gli esami tossicologici a cui sarebbe risultato positivo. Saranno necessari ...

Ragazze investite a Roma - il regista Paolo Genovese parla dell’incidente mortale in cui è coinvolto il figlio : “Dolore insopportabile” : Le parole del regista Paolo Genovese per le Ragazze investite dal figlio a Roma “Dolore insopportabile”: sono le dichiarazioni che il regista Paolo Genovese ha rilasciato sulle Ragazze investite e uccise a Roma dal figlio Pietro. Interpellato dall’Ansa, il regista di film quali Immaturi e Perfetti sconosciuti ha affermato: “Il dolore per Gaia e Camilla e per i loro genitori è insopportabile. Siamo una famiglia distrutta è ...

Roma : due Ragazze di 16 anni investite e uccise da un’auto : Due ragazze di 16 anni sono state investite e uccise da un’auto questa notte a mezzanotte e mezza in Corso Francia, all’altezza di via Flaminia, a Roma. I pm di Roma hanno aperto una indagine sulla morte delle due minorenni investite e uccise la scorsa notte da un’auto guidata da un giovane di 20 anni nella zona di Corso Francia. Nel procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Nunzia D’Elia, si procede per omicidio ...

