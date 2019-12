Raffella Mennoia manipola Uomini e Donne | Il ritorno del gate Sara Affi Fella (Di lunedì 23 dicembre 2019) Natale al veleno per Raffaella Mennoia che torna a essere accusata di manipolare il trono classico di Uomini e Donne. Dopo Teresa Cilia, anche molti follower hanno ripreso a criticare all’autrice del programma, chiamando nuovamente in causa tutte le sue scelte come responsabile dei volti di Uomini e Donne. Non c’è pace per Raffaella Mennoia. … L'articolo RafFella Mennoia manipola Uomini e Donne Il ritorno del gate Sara Affi Fella proviene da www.meteoweek.com.

