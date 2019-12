Raffaella Mennoia posta una frase sibillina | sul web scoppia il caso

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019)ha spesso utilizzato i social network per esprimere le proprie idee ed esternare i propri pensieri su argomenti che la riguardassero personalmente. Anche questa volta il braccio destro di Maria De Filippi ha voluto dire la sua su un fatto non specificato ma che le ha provocato grande rabbia. Lata su Instagram lascia spazio a mille interpretazioni. Riferimento polemico… a chi? I social network rappresentano spesso il veicolo privilegiato attraverso il quale i personaggi dello spettacolo esternano i propri pensieri. Dire la propria nel mondo del web è anche un modo per ottenere sostegno da parte dei followers, ma anche per ricevere reazioni negativi da parte dei leoni da tastiera, i cosiddetti “haters”. A far parlare di sé, questa volta, è, autrice di numerosi programmi Mediaset e braccio destro a livello professionale di Maria De ...

