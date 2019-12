Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoFacendo seguito al Consiglio di Amministrazione di ANAS dello scorso20 dicembre, ildi Gara del 1º Lotto per l’adeguamento a 4 corsie della S.S. 372 «Telesina» dal km 37+000 (svincolo di S. S. Telesino) al km 60+900 (svincolo di Benevento), sarà pubblicatodel 27 dicembre p.v.. Il medesimosarà altresì accessibileversione online del supplemento delladell’Unione europea, il portale Tenders Electronic Daily (TED). La scadenza dei termini per la presentazione delle offerte è prevista per il 02 Marzo 2020. L'articolo‘Telesina’,ilproviene da Anteprima24.it.

ottopagine : Raddoppio Telesina, il 27 dicembre bando su Gazzetta Ufficiale #Benevento - anteprima24 : ** Raddoppio '#Telesina', venerdì il #Bando sulla gazzetta ufficiale ** - TV7Benevento : RADDOPPIO TELESINA - BANDO DI GARA IN GAZZETTA UFFICIALE... -