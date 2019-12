Quelli che pensano al lavoro anche quando fanno l’amore

Leggi la notizia su vanityfair

(Di lunedì 23 dicembre 2019) L’ufficio sembra meno grigioPiù produttiviPiù creativiLa competitivitàla relazione finisceIl sondaggio ifop-Mooncard è sconfortante: il 95% dei dirigenti francesi non riesce mai a staccare la testa dalle questioni professionali, nemmenofa l’amore. E inaspettatamente sono le donne quelle chedi più aldurante l’intimità (il 22% contro il 19% degli uomini), specialmente se hanno meno di 35 anni (il 26%). Si pensa ala casa alla sera e il 94% ci rimugina sunel weekend. Il 62% pensa all’ufficiomentre fa sport e 2 intervistati su 10 ammettono che gli capita di pensarcidurante il sesso. Il pensare continuamente alla propria carriera professionale ha, ovviamente, conseguenze pesanti su salute e vita privata. Conciliare l’ufficio e le attività personali diventa difficile per il 75% degli intervistati e ...

