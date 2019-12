Quanto costa il Natale?

Leggi la notizia su bigodino

(Di lunedì 23 dicembre 2019)il? Qual è il prezzo che ogni italiano è costretto a pagare per festeggiare le feste di fine anno?si avvicina ed è giunto il momento di fare un po’ i conti in tasca, per capire qual è il prezzo che ogni anno paghiamo per poter celebrare le festività natalizie. Tiendeo.it, compagnia leader nei servizi drive-to-store per il settore retail ed esperti in cataloghi digitali, ha deciso di analizzare le principali tendenze per quello che riguarda gli acquisti alimentari natalizi e una previsione dei costi che andremo ad affrontare da qui alla Befana Si prevede una spesa media di 150,80 solo per quello che riguarda il cibo. Anche perché noi italiani non badiamo a spese quando si tratta di mangiare. A maggior ragione se si tratta di mangiare per le feste. La spesa media minima prevista è di 111 euro, mentre quella massima è di ben 190 euro. A rendere pesante lo ...

matteosalvinimi : Inchiesta vergognosa: quanto costa ai cittadini italiani questa caccia alle streghe in termini di uomini, spreco di… - borghi_claudio : @christi35368370 @marcocongiu Si come no, dillo ai risparmiatori etruria se non c'è stato bail in (pure prima del r… - Striscia : I dipendenti Rai pagano 11 centesimi un pasto completo che all'azienda costa tra i 7 e i 12 Euro. Sugli sprechi c'è… -