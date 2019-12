Quando la tecnologia si sposa con l’agricoltura | il successo italiano nella coltivazione

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tra le nuove strategie gestionali del, negli ultimi tempi ha preso sempre più piede il cosiddetto “precision farming” ovvero quella che definiamo come agricoltura di precisione. Ma perché e in che modo è possibile applicare strumenti di precisione al? Ricorrendo a delle strumentazioni moderne tra cui satelliti, robot, GPS, sensori o droni che permettano di osservare e misurare in maniera semplice e di applicare precisamente specifici interventi agronomici. Avvalendosi di questi sistemi moderni, infatti,di precisione riesce a individuare quali sono le effettive esigenze delle diverse colture, determinando a monte le variabilità climatiche e le caratteristiche biochimiche e fisiche del suolo. Il vantaggio principale del precision farming è la riduzione delle variabilità grazie ad azioni più mirate che rendano il più omogeneo possibile il processo ...

