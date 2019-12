Puntuale per Natale la terza spunta WhatsApp per gli screenshot ma la bufala è ritrita

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Si torna a palare di, quella che consentirebbe ad uno o più nostri interlocutori in chat di apprendere che dalla loro conversazione noi abbiamo ricavato uno. Esattamente nello stesso periodo dell'anno del 2018, sulle pagine di OM, era stata esaminata la stessa notizia che immediatamente aveva assunto le sembianze di. La storia di ripete e dopo 12 mesi fa non ci tocca fare altro che chiarire la fake news ritornata alla ribalta. Partiamo dalla realtà dei fatti: l'app di messaggistica fa buon uso delle spunte per darci informazioni specifiche sui messaggi inviati. I doppi visti grigi, ad esempio, ci comunicano che una nota è stata inviata ed ha raggiunto il destinatario, quelli blu (al contrario) che quanto condiviso è stato visualizzato. Labludi cui si parla proprio in queste ore avrebbe invece lo scopo di segnalare al ...

