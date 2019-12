Puglianello | assegnata la civica benemerenza a tre cittadini illustri

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoVenerdì 27 dicembre, presso l’aula consiliare del Comune di, verrà conferita laa tredella comunità puglianellese. L’appuntamento è per le ore 16.30 al Palazzo Municipale: la cerimonia di conferimento vedrà l’assegnazione del prestigioso riconoscimento alla dott.ssa Emiliana Russo, docente di italiano presso la Susquehanna University a Selinsgrove, in Pennsylvania, una cittadina a metà strada tra Pittsburgh, New York, Philadelphia e Baltimora, a Raffaele D’Addio executive chef dell’osteria d’entroterra “Il Foro dei Baroni” e Mario D’Addio, titolare dell’Historia Birreria. “Assegneremo questa onorificenza a tre personalità originarie di– spiega il sindaco Francesco Maria Rubano – che si sono distinte nei rispettivi campi lavorativi, in Italia e all’estero, dando lustro al nostro ...

