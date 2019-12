Prof Scialla | “In Campania povertà educativa troppo alta” – VIDEO

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Ilessore Giuseppe, garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione, sceglie Salerno ed il Convegno dal titolo “Pinocchio: diritti di un bambino, rovesci di un burattino” per trarre un primo bilancio “dell’applicazione dei principi sanciti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo approvata in sede Onu”. Presso la sala convegni del Museo Diocesano e non distante dall’Arcivescovo Andrea Bellandi, che ha inaugurato la nostra tematica visitabile fino al 26 dicembre, spiega: “E’ questo il trattato internazionale sui diritti umani più sottoscritto al mondo: sono 196 i Paesi aderenti, l’Italia tra i primi”. Nello specifico: “Salerno ci dà l’occasione per discutere della storia dalle pregnante simbologia di Pinocchio: un burattino di legno senza anima che in trent’anni – metaforicamente – è riuscito a diventare ...

