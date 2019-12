Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Alfredo Pezzotti, ildi Silvio Berlusconi, ha assicurato davanti ai giudici che il “Cavaliere non ha maisignorine per avere rapporti sessuali”. L’ex presidente del Consiglio Berlusconi, infatti, era stato rinviato a giudizio nelcon le accuse di induzione a mentire. Il, inoltre, riguarda le ragazze ingaggiate da Gianpaolo Tarantini e ospitate nella villa di Berlusconi. Di fronte alla Corte del Tribunale di Bari, dunque, ilavrebbe difeso la posizione del Cavaliere., nuovi dettagli su Berlusconi Al Tribunale di Bari si è svolto ila carico di Silvio Berlusconi: il primo testimone citato dall’accusa e ascoltato dai giudici è stato ildel Cavaliere. Alfredo Pezzotti avrebbe assicurato che “il Presidente non ha mai avuto bisogno di pagare qualcuno per fare del ...

notizieit : Processo Escort, il maggiordomo: “Berlusconi non ha pagato per sesso” - zazoomblog : Processo Escort maggiordomo di Berlusconi assicura: “Cavaliere non ha mai pagato per sesso” - #Processo #Escort… - zazoomnews : Processo Escort maggiordomo di Berlusconi assicura: “Cavaliere non ha mai pagato per sesso” - #Processo #Escort… -