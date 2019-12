“Priscilla – La regina del deserto” | ecco perché il musical continua a conquistare

Leggi la notizia su domanipress

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Sulla note di un’energica “It’s raining men” delle Weather Girls si apre uno dei successi teatrali per eccellenza in Italia. Il teatro Brancaccio ha ospitato ancora una volta il– Ladel, uno spettacolo frizzante e colorato, regia di Matteo Gastaldo ed originariamente scritto da Stephan Elliott ed Allan Scott. Ilè un vero e proprio viaggio non solo per il tragitto dell’autobus” da Sidney ad Alice, ma anche al percorso dei tre protagonisti a livello psicologico e sociale, alla ricerca di un’accettazione difficile da ottenere a causa del muro di omofobia che si eleva davanti a loro. I personaggi in ordine d’apparizione sono Tick, drag queen in precedenza sposato e con un figlio piccolo; Bernadette, transessuale che ha da poco perso il suo compagno, e Adam (chiamata Felicia), anch’ella drag queen dal carattere eccentrico e più ...

Witt_1980 : RT @stefanol2006: @claud9048 @Amos8125 @LeonardoCaciopp @semioticmonkey @Witt_1980 Per reazione, appunto. All'aver mascherato il passaggio… - stefanol2006 : @claud9048 @Amos8125 @LeonardoCaciopp @semioticmonkey @Witt_1980 Per reazione, appunto. All'aver mascherato il pass… - TeatroUdine : #Priscilla La Regina del Deserto il #musical dei record in arrivo dopo #Natale a #Udine! Avete già acquistato i big… -