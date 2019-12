Presentato in Costiera il Lions Club di Ricigliano Villa Romana

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Sa) – Anche la città di, unica nell’area della Valle del Sele e Tanagro, ha la sede dellocale. A darne notizia, i soci fondatori facenti parte delSalerno “Salerno rincipessa Sichelgaita”, tra cui la presidente dels di, Livia Serritella. Denominato “”, ildirientra nell’associazione internazionale dei volontari deis che in tutto il mondo contano circa un milione e mezzo di soci presenti in tutti i continenti. La presentazione ufficiale dels diè stata ufficializzata a Salerno, alla presenza della presidente Livia Serritella, dal presidente del distretto di Campania, Basilicata e Calabria, Nicola Clausi, in una cerimonia che si è svolta a Cetara durante la quale è stato scoperto lo stendardo del...

