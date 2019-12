Preavviso dimissioni lavoro: durata, decorrenza e calcolo (Di lunedì 23 dicembre 2019) Il Preavviso è il periodo di tempo che la legge (art. 2118 codice civile) prevede debba trascorrere tra la comunicazione delle dimissioni e l’ultimo giorno di lavoro. Il Preavviso dimissioni lavoro si applica ai soli rapporti a tempo indeterminato. La ragione? Si presume che questo tipo di contratto possa proseguire senza interruzioni. Le dimissioni sono un fatto imprevedibile per l’azienda, che deve pertanto avere il tempo necessario per riorganizzare l’attività produttiva o trovare un sostituto. Esistono tuttavia una serie tassativa di casi in cui il dipendente non è tenuto a rispettare il periodo di Preavviso: dimissioni per giusta causa nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato o a termine; lavoratori che si dimettono mentre vige il divieto di licenziamento ai sensi della normativa sulla maternità, nello specifico dall’inizio della gravidanza fino ad un anno di età del ...

