Popolare di Bari | la Banca d’Italia ha fatto il suo dovere Visco | “Abbiamo vigilato e

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 23 dicembre 2019) “Abbiamoil nostrorispettando le regole”. Lo dice, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il Governatore dellad’Italia, Ignazioche precisa: “Sono stati difesi correntisti e risparmiatori”. “Ci sono molte dichiarazioni e andrebbero valutate una per una – prosegue -. Intanto bisogna esaminare individualmente le due attività: quella di vigilanza e quella di gestione e risoluzione delle crisi, che sono cose diverse. La vigilanza sulle banche ha svolto il suo compito, con il massimo impegno e io reputo positivamente. La scelta di porre in amministrazione straordinaria questa(ladi, ndr) è il risultato, come sempre in questi casi, di un’attenta analisi, è un atto possibile in termini di legge solo dopo aver rilevato gravi perdite o carenze nei sistemi di governo ...

petergomezblog : Popolare di Bari, la Consob sapeva tutto dal 2016: dai profili di rischio falsati per riempire i clienti di azioni… - Daniele_Manca : Intervista a Checco Zalone: «Io razzista? Basta con la psicosi da politicamente corretto. Credo nel futuro, ho per… - eziomauro : Popolare di Bari, in pieno crac il cda si alzava i compensi -