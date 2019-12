Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ stato pubbblicato sul sito deldella Campania l’per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte di Enti senza scopo di lucro ed Operatori Economici per ladipresso l’Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento e il Museo Archeologico del Sannio Caudino di Montesarchio. Ildella Campania, come per lo scorso anno anche per il 2020, intende sollecitare manifestazioni dì interesse da parte di soggetti (persone fisiche, società, associazioni, enti, pro loco, fondazioni, cooperative, consorzi, anche temporanei, e istituzioni in genere, in qualunque forma costituite, pubbliche o private) in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 per contrarre con la Pubblica Amministrazione, che vogliano proporre...

anteprima24 : ** Polo Museale, #Avviso pubblico per la realizzazione di iniziative culturali ** - AgCultNews : RT @museitaliani: ?? Museo Sannitico, Campobasso | Castello di Capua [Polo Museale Molise] ??#emozioni: - CittadinidiTwtt : RT @museitaliani: ?? Museo Sannitico, Campobasso | Castello di Capua [Polo Museale Molise] ??#emozioni: -