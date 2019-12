Politica di reso Xiaomi che confusione | per i clienti nessuna scelta consapevole

Leggi la notizia su pantareinews

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ladiè l’emblema della, l’azienda cinese non ha le idee molto chiare e manda inanche il cliente che si trova di fronte a dichiarazioni contrastanti che evidenziano, quanto meno, una scarsa attenzione da parte della società.Purtroppo, una delle maggiori pecche delle aziende, provenienti in particolare dalla Cina, sono proprio la mancanza di trasparenza e l’adozione di condizioni che non sempre sono in linea con le leggi italiane.Mava ben oltre e fornisce indicazioni contrastanti nei termini e condizioni di vendita e nel supporto alla garanzia. Due cose che non dovrebbero avere a che fare l’una con l’altra, ma che invece lo sono.dia dir poco confusionariaBene, se dovessi decidere di acquistare un prodotto sullo store ufficiale disappi che, primo, pagherai i prodotti molto più ...

VedeleAngela : RT @luomomascherato: @fdragoni Ora, sinceramente, passato lo sclero, ma 'basta con la politica dell'odio' che ca... vuol dire? Si riferiva… - luomomascherato : @fdragoni Ora, sinceramente, passato lo sclero, ma 'basta con la politica dell'odio' che ca... vuol dire? Si riferi… - giannifioreGF : Attenzione alla politica di reso #Xiaomi confusione, per i clienti nessuna scelta consapevole -