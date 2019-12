PlayStation Plus: Sony ha distribuito giochi per un valore di 894 dollari nel 2019 (Di lunedì 23 dicembre 2019) Vi resta meno di una settimana per rivendicare gli ultimi due giochi che PlayStation Plus offre agli abbonati. L'abbonamento ha distribuito 32 giochi, in tutto, nel 2019. Ma quanto costerebbero senza abbonamento questi titoli?Da un'analisi mese per mese è emerso che Sony ha distribuito giochi per un valore di 894 dollari nel 2019 attraverso PlayStation Plus.Il 2019 è stato l'anno in cui PS Vita è stata accantonata. Mentre PS3 non ha più goduto di PlayStation Plus, il che significa un catalogo delle dimensioni di un terzo rispetto allo scorso anno, ma l'alta qualità della libreria di PlayStation 4 ha comunque brillato nel 2019. Leggi altro...

Leggi la notizia su eurogamer

PlayStation Plus Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : PlayStation Plus