Pistocchi | ”Per esplodere | il Napoli ha bisogno di andare sul mercato”

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di lunedì 23 dicembre 2019)sul: vincere all’ultimo minuto vuol dire crederci ed aver voglia di ripartire e non c’era modo migliore per ricominciare un percorso Maurizio, giornalista, è intervenuto a Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, per parlare del, del successo della squadra azzurra conseguito ieri contro il Sassuolo e delle prospettive future del club di Aurelio De Laurentiis. Queste le sue parole: La vittoria delsul Sassuolo è importantissima perché abbiamo visto una squadra che finalmente ha iniziato a correre. Nel primo tempo ilfaceva fatica a costruire il gioco ed era anche poco preciso, ma nella ripresa è venuto fuori anche il carattere della squadra e tutti hanno dato il massimo. Vincere all’ultimo minuto vuol dire crederci ed aver voglia di ripartire e non c’era modo migliore per ricominciare un percorso.Per, ilha...

juve_magazine : RT @calciomercato_m: L'OPINIONE - Pistocchi: 'Per esplodere, al Napoli servono un regista ed un difensore centrale' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Pistocchi: 'Per esplodere, al Napoli servono un regista ed un difensore centrale' - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: L'OPINIONE - Pistocchi: 'Per esplodere, al Napoli servono un regista ed un difensore centrale' -