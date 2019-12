«Pinocchio» | il burattino senza fili in cerca di se stesso

Leggi la notizia su gqitalia

(Di lunedì 23 dicembre 2019), il film di Matteo Garrone, non è la versione cinematografica del capolavoro di Carlo Lorenzini, in arte Collodi, ma un’opera solo in apparenza fedele all’originale che suona una musica del tutto diversa. Non si tratta di una rilettura in chiave oscura della celebre favola, ma di un vero e proprio arrangiamento con numerose improvvisazioni e deviazioni dal tema principale. Il regista rispetta l’impianto narrativo dettato da Collodirestarne imprigionato e porre limiti alla propria immaginazione creando una serie di personaggi unici e lontani dal consueto immaginario, oltre a trovare un senso del tutto nuovo alle fantastiche peripezie delnato povero, bugiardo e disubbidiente. Il film di Matteo Garrone è un flusso di colori, paesaggi, personaggi , simboli e idee da cui prende vita, scena dopo scena unfinora ...

