Pietro Genovese | il tasso alcolemico a 1 | 4 grammi al litro

Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ildi, indagato per omicidio stradale in relazione alla morte di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, è di 1,4al. Per la normativa vigente è consentito mettersi alla guida con undi alcolemia di massimo 0,5 g/. Il test ha avuto anche un esito non negativo per altre varie sostanze stupefacenti.: ila 1,4alSul passato del 20enne ci sarebbero anche due casi di possesso di droga. Nel pomeriggio intanto, all’istituto di medicina legale dell’università della Sapienza è fissata l’autopsia delle due giovani vittime. Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli sono morte dopo essere state investite dalla Renault Koleos guidata da. Lungo corso Francia, tra via Flaminia Vecchia e la rampa di accesso dalla via Olimpica, nel cuore della movida di Roma nord, hanno ...

Agenzia_Ansa : La tragedia di Gaia e Camilla le due 16enni travolte e uccise a #Roma. Choc per Pietro Genovese, l'investitore, che… - fanpage : Gaia e Camilla travolte e uccise a Roma: l'investitore Pietro Genovese positivo ad alcol e droga - Unomattina : Un terribile incidente sabato notte a Roma. Due ragazze di 16 anni, Gaia e Camilla, sono state travolte dal Suv gui… -