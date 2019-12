Pietro Genovese | chi è il figlio del regista che ha investito le due ragazze a Roma

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Chi è, alla guida del Suv che hale 2Il ragazzo che si trovava alla guida dell’auto che nella notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre hale duedi 16 anni, Camillagnoli e Gaia Von Freymann, aè il 20ennedel celebrePaolo, vincitore di due David di Donatello e autore di celebri film come Perfetti Sconosciuti, The Place e Tutta Colpa di Freud. Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo alla guida del suv Renault Koleos ha travolto le due sedicenni che stavano attraversando Corso Francia, vicino a Ponte Milvio, celebre zona dinord dove Camilla e Gaia stavano trascorrendo la serata in compagnia di amici.. Credit: Facebook Le dueavrebbero scavalcato il guardrail e attraversato la strada correndo. Subito dopo l’incidentesi è ...

