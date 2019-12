Pierluigi Gollini | il portiere dell’Atalanta derubato in casa da uno stylist ambiguo | lui

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Forse non tutti lo sanno ma ildell’Atalanta, il 24enne, ha una grande passione: la moda. La fidanzata Giulia Provvedi, cantante de Le Donatella, aiuta le Iene Stefano Corti ed Alessandro Onnis ad architettare uno scherzo che sicuramente farà perdere le staffe al fidanzato. Ecco che entra in scena unomoltoche tra battute a doppio senso e un carattere esuberante, analizza gli armadi delper dare qualche consiglio su abbinamenti e scarpe. Ma ail professionista della moda non piace da subito e lo confessa alla fidanzata. Dopo un partita, ildell’Atalanta torna a, ma ecco l’amara sorpresa. Gli armadi sono completamente svuotati e anon è rimasto nemmeno un abito e anche le scarpe latitano. Disperato,riceve poi la chiamata di un amico, un altro complice de “Le Iene”, che dice ...

