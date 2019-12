Piacenza | bimbo di 7 mesi travolto dalle assi di un armadio

Leggi la notizia su bigodino

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Un terribile incidente, è avvenuto nella mattinata di domenica ventidue dicembre a Pontenure, in provincia di. Undi setteè stato colpito dai pezzi di un. Ha riportato una ferita alla testa, ma non sembrerebbe in pericolo di vita. Le sua situazione è stabile. Secondo le informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il piccolo era in casa con i suoi genitori, che erano impegnati a fare le faccende domestiche. Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dagli inquirenti, ledi unche erano smontate, sono cadute e sono andate a finire, proprio sul. Ha riportato una ferita alla testa e per questo, i genitori hanno subito allertato l’ambulanza, per chiedere aiuto. All’abitazione si è subito recata un gruppo di volontari della Croce Rossa. Insieme a loro anche un’ambulanza. I medici hanno subito ...

