Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Un bambino di soli setteè stato colpito daidi unall’interno della sua casa a Pontenure () in cui si trovava insieme ai genitori. Per il piccolo una grave ferita alla fronte: è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Parma, dove è. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. È stato colpito da alcunidi un, all’interno della sua casa. Un bambino di soli setteè stato gravemente ferito dalla caduta delle assi dell’ed è stato trasportato incomplicate all’ospedale Maggiore di Parma. Il tragico episodio è avvenuto a Pontenure, un piccolo comune con meno di 7mila abitanti nella provincia di, nella mattinata di domenica 22 dicembre. Il piccolo era all’interno della sua abitazione insieme ai genitori al momento dell’incidente. Alcune assi di un, che era smontato, lo avrebbero colpito ...

LimeMagazineU : Piacenza, bimbo di 7 mesi travolto dai pezzi di un armadio: ricoverato in gravi condizioni - news_confusenet : Piacenza, bimbo di 7 mesi travolto dai pezzi di un armadio: ricoverato in gravi condizioni - PiacenzaPress : Colpito da alcune assi, bimbo di sette mesi soccorso dall’eliambulanza -