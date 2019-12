Pesce marcio | Guardia Costiera sequestra 20 tonnellate | verbali per 150mila €

Leggi la notizia su ladenuncia

(Di lunedì 23 dicembre 2019) In occasione delle festività natalizie, quando l’attenzione dei consumatori è tradizionalmente rivolta all’acquisto di prodotti ittici, lacampana ha intensificato l’azione di controllo a tutela dei consumatori. Il Comando dellafa sapere: “L’operazione, coordinata dal Centro Controllo Area Pesca della Direzione Marittima della Campania, iniziata a fine novembre, ha visto i militari della– agli ordini dell’ammiraglio ispettore Pietro Giuseppe Vella – impegnati in una massiccia attività di controllo su tutta la filiera della pesca e, in particolare, sulle rivendite all’ingrosso e al dettaglio. Oltre 550 interventi ispettivi, circa 20di prodotti itticiti, oltre 100 illeciti contestati per un totale di sanzioni comminate pari a oltreeuro. Varie le fattispecie illecite, penali ed ...

