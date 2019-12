‘Perché Israele mi impedisce di accompagnare mia madre a fare la chemioterapia?’

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Col pretesto della sicurezza,limita i movimenti di Laith Abu Zeyad, campaigner di Amnesty International sue Palestina. Questo suo articolo è stato originariamente pubblicato qui. “Il 5 settembre ho ricevuto una tragica notizia: a miaera stato diagnosticato un tumore. Da quel giorno, ho dovuto aggiungere lo shock derivante dall’incertezza tra la vita e la morte all’impegno pubblico riguardante l’occupazione israeliana e il brutale controllo su ogni aspetto della vita quotidiana di chi, come me, è un palestinese della Cisgiordania occupata. Quando ho saputo della malattia di mia, ho chiesto all’esercito israeliano il rilascio di un permesso di viaggio per accompagnarla a Gerusalemme Est per la prima seduta di chemioterapia. Da decenniimpone un sistema di permessi che limita i movimenti dei palestinesi, che sono obbligati a chiedere ...

