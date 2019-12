Per Natale arriva Capitan Tsubasa su Italia1 | il remake di Holly e Benji | canta Cristina

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di lunedì 23 dicembre 2019)stanno tornando. No, non ci sono nuove storie all’orizzonte, ma unfedele al manga. Ma la sigla sì, quella è nuova anche se arla è sempreD’Avena. La nuova serie “”,di, andrà in onda da lunedì a sabato alle 13.45 su Italia 1, a partire dal 23 dicembre. I 52 episodi seguono fedelmente il racconto del manga ideato nel 1981 da Yoichi Takahashi che vede protagonisti i piccoli calciatori. Il cartone animato giapponese, in cui i campi da calcio sembravano lunghi chilometri e le palle diventavano magicamente ovali, è stato trasmesso a partire dai primi anni ’80. Una curiosità: tra i protagonisti di uno degli episodi di questa nuova edizione, ci sarà, in versione fumetto, Yuto Nagamoto, popolare calciatore giapponese, ex Inter, oggi in forza al Galatasaray., 30 anni e non ...

