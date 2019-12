Per Autostrade è sempre un affare | miliardi di profitti e sempre meno manutenzioni

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 23 dicembre 2019) È stata la tragedia del Ponte Morandi con le sue 43 vittime a squarciare il velo che negli ultimi vent’anni ha coperto i dettagli sulle concessioni autostradali, un velo fatto di scarsa trasparenza da parte di ministero e gli stessi concessionari, a tener nascosti ricavipiù in crescita, a fronte di investimenti sue controlli ridotti di anno in anno. A far luce su quei dettagli ci hanno pensato di magistrati della Corte dei conti, che in un anno ha prodotto una relazione di 200 pagine, scrive la Stampa, arrivate sul tavolo del Consiglio dei ministri poche ore prima che il governo inserisse nel decreto Milleproroghe i presupposti per nazionalizzare lesenza penali in caso di revoca delle concessioni. Vent’anni costellati di zone d’ombra, durante i quali le concessioni venivano «affidate o prorogate senza gara, violando principi europei e nazionali», ...

