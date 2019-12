Penny Market acquisisce tre punti vendita ex Sma a Palermo

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Roma, 23 dic. (Adnkronos) -Italia annuncia di aver siglato l’accordo con Supermercati City Srl per l’acquisizione e la contestuale presa in carico dei treex Sma a. A seguito dell’operazione, tutti i 29 dipendenti ex Sma saranno riassorbiti e seguiranno un percors

davidexmaggio : Un mese che mangiamo solo roba terribile del Penny Market per accumulare punti ma ne è valsa la pena perché adesso… - imarkez : RT @blogsicilia: Penny Market acquisisce tre supermercati Crai ex Sma a Palermo, siglato accordo - - blogsicilia : Penny Market acquisisce tre supermercati Crai ex Sma a Palermo, siglato accordo - -