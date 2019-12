Pelonzi: bene approvazione completamento opere in piani zona (Di lunedì 23 dicembre 2019) Roma – “Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione di una nostra proposta, quella di creare un capitolo di spesa aperto con una cifra simbolica, nel quale verranno destinati i fondi per il completamento delle opere pubbliche nei piani di zona. Molti piani di zona sono infatti incompleti: sono state costruite le abitazioni ma non ancora realizzate strade, fogne ed illuminazione. Cosi’ una nota il capogruppo del PD capitolino Giulio Pelonzi. “Se si visitano alcuni di queste nuove zone della citta’, ci si ritrova in uno spaccato simile a quello che il grande maestro Pasolini descriveva nei suoi film- aggiunge Pelonzi- insediamenti privi di servizi con strade sterrate e senza illuminazione, quali ad esempio Montestallonara, Piansaccoccia, Castelverde, Collefiorito. La creazione di questo nuovo capitolo di spesa apre la possibilita’ di veicolare e ...

