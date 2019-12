Papà si innamora del fidanzato della figlia

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ve bene che l’amore è cieco e non ha eta ma forse a tutto c’è un limite. E ci sono notizie che a volte, pur non entrandoci nulla, fanno Natale solo perché sono divertenti. Se poi sono figlie del Sun, ovvero il quotidiano di gossip e di notizie leggere per eccellenza, si leggono per farsi due risate. Il milionario Barrie Drewitt – Barlow (55 anni) ha recentemente annunciato di essersito del veniticinquenne Scott Hutchison, che era stato in precedenzacon laSaffron, di 19 anni. L’uomo era in una relazione durata 32 anni con il marito Tony Drewitt-Barlow. I due erano diventati famosa già nel 1999 per essere stati la prima coppia omosessuale ad avere avuto dei figli tramite la maternità surrogata nel Regno Unito: Saffron e il suo gemello Aspen. In seguito si sono uniti alla famiglia, sempre grazie alla maternità surrogata, Orlando e altri due gemeli, Dallas ...

