Papà si innamora del fidanzato della figlia | “Lo amo | ci sposiamo”

(Di lunedì 23 dicembre 2019)s’dele lascia il marito Unstatunitense di 55 anni ha svelato di essersito dell’ex, un ragazzo di 25 anni. Per l’amore esploso con il giovane, Barrie Drewitt-Barlow ha lasciato il marito, da cui nel 1999 aveva avuto un figlio tramite maternità surrogata nel Regno Unito. Drewitt-Barlow ha assicurato che non si tratta di una crisi di mezza età, e ha dichiarato a un tabloid britannico di essere davveroto del giovane. “Mi sento stupido alla mia età di provare questi sentimenti per qualcuno diverso da Tony e per di più con metàmia età”, ha affermato. “Ma quando sai che qualcosa è giusta, è giusta. Non abbiamo fatto piani precisi, ma vorrei sposare Scott. Tony ed io abbiamo deciso molti anni fa che era meglio separarci. La nostra relazione era diventata platonica”. Sia la ...

