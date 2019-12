Pallanuoto | i convocati dell’Italia per il ritiro di Novara Sandro Campagna chiama 17

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Terminato ildi Ostia, il Settebello rompe le righe per Natale: la Nazionale italiana ditornerà a radunarsi dal 27 al 30 dicembre a, in un allenamento congiunto con la Germania, poi, dopo la sosta per Capodanno, sarà impegnata nel 4 Nazioni a Cuneo, dove affronterà, dal 3 al 5 gennaio, nell’ordine Grecia, Stati Uniti ed Ungheria. Al termine del torneo il Settebello partirà alla volta di Budapest, dove sarà impegnato negli Europei a partire dal 14 gennaio, quando sfiderà la Grecia. Poi i match contro Francia e Georgia. Per il raduno diil CTha convocato 17 azzurri, lasciando a casa Pierre Pellegrini e gli infortunati Giacomo Cannella e Nicholas Presciutti. Di seguito l’elenco completo dei 17 azzurri: Jacopo Alesiani, Marco Del Lungo, Niccolò Figari (AN Brescia) Michael Alexandre Bodegas (Barceloneta) Lorenzo Bruni, ...

