Pallanuoto femminile | le convocate dell’Italia per il raduno del 26 dicembre Venti

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Dopo essere rientrata dagli Stati Uniti, dove ha ottenuto il quarto posto nella Holiday Cup, la Nazionale italiana diha ricevuto il rompete le righe per festeggiare il Natale. Gli Europei però, che scatteranno il 12 gennaio, incombono, e dunque già il 26le azzurre torneranno a radunarsi. Il Setterosa resterà ad Ostia fino a 30, poi nuovo stop per il Capodanno, infine ultima tappa prima della rassegna continentale sarà il collegiale con la Spagna in programma dal 2 al 5 gennaio. La formazione iberica è già qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in virtù della finale raggiunta agli ultimi Mondiali. Il calendario delle azzurre prevede agli Europei l’esordio domenica 12 gennaio con la Germania, poi la sfida lunedì 13 proprio con la Spagna. Mercoledì 15 il Setterosa affronterà l’Olanda, battuta negli States, poi venerdì 17 sarà la volta ...

