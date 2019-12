“Ovunque tu sia | buon compleanno” | una torta per Nino | il pompiere morto a Quargnento

Leggi la notizia su fanpage

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il ricordo sui social dei genitori di AntoCandido nel giorno del suo 32esimo compleanno. Ilreggino è deceduto in servizio poco più di un mese fa nella tragedia di, insieme a due colleghi. E anche i colleghi di Alessandria hanno voluto ricordarli in maniera speciale in occasione delle feste natalizie.

chiricanna : RT @8settembre74: Buon compleanno ovunque tu sia Peppino Impastato. - quaranta_vito : RT @PieroLadisa: Buon compleanno Michele, ovunque tu sia. #Alboreto - LibertiMauda : RT @8settembre74: Buon compleanno ovunque tu sia Peppino Impastato. -