Oscar Branzani lancia nuove frecciatine ad Eleonora | “Basta essere veri e non falsi…”

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di lunedì 23 dicembre 2019)ha postato su Instagram alcuni messaggi contro l’ex fidanzata, non ha mai fatto il nome dima è chairo a tutti che fossero contro di lei Si torna a parlare diedRocchini, coppia nata in una delle passate edizioni del Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Da poche settimane i due hanno messo un punto definitivo alla loro storia d’amore, durata circa tre anni. La Rocchini dopo la loro rottura ha iniziato una relazione con l’ex fidanzato di Dalila, sua ex cognata. Le due erano davvero molto legate, ma quando Dalila ha scoperto il flirt con Nunzio si sono scontrate duramente, anche sui social. La relazione traednon è finita nel migliore dei modi, poche ore fa lui ha postato un messaggio che a detta di molti sarebbe una chiara frecciatina contro ...

IsaeChia : ‘#UominieDonne’, nuova piccata frecciatina di #OscarBranzani contro #EleonoraRocchini? - ChiccoseDOC : U&D: I DURISSIMI COMMENTI SOCIAL DI OSCAR BRANZANI, DAI FOLLOWERS RICONDOTTI ALL’EX FIDANZATA ELEONORA ROCCHINI..… - _emmaisart : RT @Iperborea_: Devasto: Sul finire del 2019 esplode un incredibile scandalo trash: Dalila Branzani, ex cognata di Eleonora Rocchini, fida… -