Oroscopo Paolo Fox domani | 24 dicembre | previsioni Vigilia di Natale

(Di lunedì 23 dicembre 2019)Fox di, 24diARIETE: potrebbero arrivare ad avere delle soluzioni funzionanti a diversi problemi del passato. Nel weekend potrebbero incontrare una persona positiva. TORO: è un periodo interessante, diceFox didi), e potranno fare progetti per il futuro. GEMELLI: quest’ultima parte dipotrebbe portare ad alcune complicazioni. Le tensioni si supereranno solo grazie al transito benevolo di Venere. CANCRO: per troppo tempo sono sotto pressione, fa sapere l’di, e non hanno dato il giusto spazio alla sfera sentimentale.Fox,del 24: lesegno per segno LEONE: dovrebbero vivere la sfera sentimentale con più tranquillità. Non si possono escludere rinnovamenti e tradimenti da parte dei colleghi. VERGINE: periodo interessante ...

