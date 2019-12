Oroscopo di Paolo Fox | 23 Dicembre | ecco cosa dicono le stelle

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Mancano poche ore al natale. Ci riuniremo con amici e parenti, ma intanto lehanno qualda dire. L’interpretazione dei loro consigli arriva sempre dal nostro astrologo preferito,Fox.segno per segno Ariete: fissati un nuovo obiettivo, che potrai raggiungere nel nuovo anno. Non esagerare con le spese, e se hai dei debiti, estinguili. Toro: hai bisogno di aspettare ancora un po’ per vedere Marte passare dalla opposizione. Pur sembrano che tutti ti diano fastidio, cerca di sembrare indifferenza e sopporta qualche tensione. Gemelli: se hai una discussione da gestire, cambia strategia e cerca di aggiungere l’equilibrio. Evita inutili polemiche e non crearti problemi a fare concessioni. Cancro: ricevi impulsi stimolanti da Marte, per cui cogli l’occasione e cerca di prendere iniziative per andare avanti. Anche in amore, non manca la passione ...

