Oroscopo Branko oggi | lunedì 23 dicembre 2019 | le previsioni segno per segno

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 23 dicembre 2019)23del giorno,per– Cosa dicono le stelle nell’didi23? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suoè riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”. Di seguito lecompleteperdell’didi23: Ariete Cari Ariete,la Luna è ancora complice nel vostro, domani passa in Sagittario e insieme a Mercurio favorisce iniziative rapide e improvvise che vi metteranno di buonumore. Purtroppo gli scontri professionali si stagliano all’orizzonte, per voi sarà inevitabile qualche discussione tra colleghi. Rifugiatevi nella tranquillità delle pareti domestiche, vivete il Natale in famiglia. Toro Cari Toro, Giove transita dal 2 in ...

infoitcultura : Oroscopo Branko di oggi 20 dicembre: previsioni segno per segno - infoitcultura : Oroscopo 2020, la previsione di Branko: il segno condannato a un anno di lotte e difficoltà - zazoomblog : Oroscopo Branko di oggi 22 dicembre: le previsioni per tutti i segni - #Oroscopo #Branko #dicembre: -