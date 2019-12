Operaia schiacciata da pressa | morta 66enne | era vicina alla pensione

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Giuseppina Marcinnò è rimasta vittima di un infortunio sul lavoro. L’da unaa Piacenza aveva 66 anni ed era ormaidaa Piacenza I dati indicano un lieve calo delle denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail tra gennaio e luglio 2019. Se ne contano 378.671 (62 in meno rispetto allo stesso periodo del 2018). Tuttavia, a rendere ancorarmante queste cifre, è l’aumento delle vittime. I morti a causa di incidenti sul posto di lavoro, infatti, sono 599, con un incremento del 2% rispetto all’anno precedente. In aumento, inoltre, le denunce di patologie di origine professionale, che sono state 38.501 (+2,7%). L’ultima triste notizia arriva da Piacenza, dove un’di 66 anni, prossima, è rimastada una. Per lei non c’è stato ...

