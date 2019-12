Operai ridotti come schiavi | arrestati due fratelli cinesi nel Torinese

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 23 dicembre 2019) La Guardia di finanza di Torino ha arrestato due persone, fratello e sorella di nazionalità cinese di 28 e 26 anni, per sfruttamento del lavoro. L’accusa è che costringessero glia lavorare in condizioni ditù fino a 15 ore al giorno, senza riscaldamenti, in condizioni igieniche precarie e con una paga di soli 30 centesimi all’ora. I militari hanno eseguito diverse perquisizioni in provincia di Torino, ad Agliè, a Cuceglio e a Montalenghe, e hanno accertato la presenza di laboratori di sartoria dove venivano impiegati circa 30, alcuni dei quali clandestini, e case private dove gli stessi si ritiravano al termine della lunga giornata lavorativa. Le indagini I, originari di Zhejiang (Cina), ma residenti in Italia da quando erano piccoli, facevano produrre ai lavoratori migliaia di articoli destinati a successive lavorazioni o al mercato ...

giuliog : RT @TgrRai: #Torino, operai ridotti in schiavitù: arrestati due imprenditori cinesi che all'interno della loro attività di sartoria, in cap… - Mafara72 : RT @TgrRai: #Torino, operai ridotti in schiavitù: arrestati due imprenditori cinesi che all'interno della loro attività di sartoria, in cap… - TgrRai : #Torino, operai ridotti in schiavitù: arrestati due imprenditori cinesi che all'interno della loro attività di sart… -