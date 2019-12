Ognuno è perfetto | ultima puntata | anticipazioni trama

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Arriva a conclusione lunedì 23 dicembre alle 21.25 su Rai1, la commedia che racconta l’incredibile avventura di un gruppo di ragazzi in un viaggio unico e indimenticabile, che li vede attraversare frontiere e sfidare pregiudizi. Ragazze e ragazzi con la Sindrome di Down che con smaliziato candore danno vita a personaggi forti e autentici. Ecco che cosa succede nella terza e: quinto episodio I ragazzi vengono finalmente raggiunti da Ivan e Miriam. Rick capisce che il padre è dalla sua parte. Non solo, Ivan accetta persino di accompagnare lui stesso il figlio da Tina. Dopo aver salutato i ragazzi e Miriam che devono tornare in Italia, Rick e Ivan iniziano il loro viaggio alla ricerca di Tina in Albania.: sesto episodio Grazie all’intervento di Miriam che ...

