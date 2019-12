Ognuno è Perfetto terza puntata | trama e anticipazioni 23 dicembre 2019

Leggi la notizia su cubemagazine

(Di lunedì 23 dicembre 2019). Stasera in tv lunedì 23arriva su Rai 1 la fiction con Edoardo Leo e Cristiana Capotondi. Ecco di seguito il cast completo,sulla. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING23episodio 5. I ragazzi vengono finalmente raggiunti da Ivan e Miriam. Rick capisce che il padre è dalla sua parte. Non solo, Ivan accetta persino di accompagnare lui stesso il figlio da Tina. Dopo aver salutato i ragazzi e Miriam che devono tornare in Italia, Rick e Ivan iniziano il loro viaggio alla ricerca di Tina in Albania.episodio 6. Grazie all’intervento di Miriam che si è precipita in loro aiuto in Kosovo, Rick e Ivan, raggiunti anche dai ragazzi, ...

zazoomblog : Gabriele Di Bello: il segreto del ragazzo down di Ognuno è Perfetto? Una grande madre - #Gabriele #Bello: #segreto… - KontroKulturaa : Gabriele Di Bello: il segreto del ragazzo down di Ognuno è Perfetto? Una grande madre - - Adebayo2000 : Ascolti tv, 'Ognuno è perfetto' parte alla grande e vince il prime time (e quasi doppia la d'Urso) -