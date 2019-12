Leggi la notizia su blogo

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Parte ed allo stesso tempo si conclude il viaggio di Ivan (Edoardo Leo) e Rick (Gabriele Di Bello), padre e figlio alla ricerca di Tina (Alice De Carlo). Nell'di, in onda questa sera, 23 dicembre 2019, alle 21:25 su Raiuno, per il giovane protagonista l'avventura iniziata nelle puntate scorse, ora, vede anche la partecipazione del padre.Dopo che Ivan e Miriam (Cristiana Capotondi) hanno raggiunto Rick ed i suoi amici, Ivan decide che sarà lui ad accompagnarlo in Albania, per rintracciare Tina e sua madre Katarina (Olivia Maniscalchi). Miriam, invece, torna in Italia con Maurizio (Aldo Arturo Pavesi), Giulia (Valentina Venturin), Django (Matteo Dall'Armi) e Cristian (Lele Vannoli).pubblicato su TVBlog.it 23 dicembre 2019 09:00.

SerieTvserie : Ognuno è perfetto, anticipazioni ultima puntata - Teleblogmag : Spazio alla fiction, all'attualità ma soprattutto al cinema natalizio. #guidatv - zazoomblog : Gabriele Di Bello: il segreto del ragazzo down di Ognuno è Perfetto? Una grande madre - #Gabriele #Bello: #segreto… -