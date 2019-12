Offerte Xbox Store Conto alla Rovescia | i migliori giochi Xbox One in sconto del 50% per

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il Natale in casa Microsoft si fa incandescente con le nuove, messe a punto dal colosso di Redmond per deliziare palati e portafogli di tutti i possessori diOne,One X o, perché no, della più vetusta - ma indimenticabile! -360. Si tratta dellelegatepromozione, come illustrato nel video di presentazione ufficiale pubblicato dall'azienda, e visibile poco più in basso in questo stesso articolo. Gli sconti arrivano a toccare il 50% sul prezzo di listino di moltissimi titoli, tra cui brillano anche diversi capolavori e molte produzioni di recente uscita. Non solo, gli abbonati aLive Gold eGame Pass Ultimate possono risparmiare il 10% in più. https://www.youtube.com/watch?v=X0cLKj16sTY&feature=emb title Le nuovelegate all'iniziativasono già attive sul ...

