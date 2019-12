Ocean Viking | pronto lo sbarco dei 159 migranti al porto di Taranto

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019) La navecon a bordo 159sbarcherà a: l’attracco dovrebbe avvenire nella banchina di San Cataldo. Dopo quello avvenuto a metà ottobre, questo è il secondo approdo della nave che fa capo a Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere. Dal Viminale, inoltre, hanno fatto sapere che sono pronti i ricollocamenti dei: Germania, Francia egallo hanno dato le loro disponibilità all’accoglienza.In una nota del Viminale spiegano che “la Commissione europea ha già attivato la procedura per la redistribuzione dei 159attualmente a bordo della“. Da quanto si apprende, infatti, Francia, Germania egallo “hanno già manifestato le prime disponibilità ad accogliere quote di richiedenti asilo”. L’arrivo della navealdiè previsto per la ...

