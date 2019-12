Nuovo incidente mortale a Roma | donna investita da un’auto a Monte Tiburtini

Leggi la notizia su newsmondo

(Di martedì 24 dicembre 2019). Unadi 79 anni è stataa Monti Tirbutini da un’auto. Per lei non c’è stato niente da fare.. A distanza di poche ore dalla tragedia di Ponte Milvio, unaha perso la vita a Montinella mattinata di lunedì 23 dicembre 2019. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, la 79enne stava attraversano la strada dopo aver parcheggiato quando è stata travolta da un’auto. Il conducente, un uomo di 85 anni, si è fermato per prestare soccorso ma ormai per la vittima non c’era più niente da fare. Aperta un’indagine per ricostruire meglio la dinamica di questoe capire le responsabilità della persona alla guida dell’auto. Due incidenti in poche ore nella Capitale Due incidenti in poche ore confermano la pericolosità della Capitale. ...

