Nuova richiesta di rinvio a giudizio per il governatore della Calabria Oliverio

(Di lunedì 23 dicembre 2019) E' la terza in sei mesi. Adesso la palla passa al giudice per le indagini preliminari, che il 20 febbraio si dovrà esprimere sul caso. Probabile la rinuncia alla candidatura per le prossime elezioni

