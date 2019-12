Notre-Dame | la messa di Natale quest' anno si fa al circo

Leggi la notizia su espresso.repubblica

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Al sagrato si potrà accedere tra pochi mesi. Quando sarfinalmente al sicuro ponteggi e navata centrale. L'architetto fiorentino che sta lavorando al restauro racconta il cantiere. E intanto il coro, il presepe e i fedeli della cattedrale htrovato una nuova casa

villacalendasco : RT @giuliomeotti: Per la prima volta in 216 anni, la cattedrale di Notre Dame di Parigi resterà in silenzio a Natale